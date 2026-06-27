США готують візит Трампа до Індії – Рубіо

У Білому домі просувають переговори щодо двосторонньої торговельної угоди.

США працюють над організацією візиту президента Дональда Трампа до Індії на початку 2027 року та розраховують найближчим часом фіналізувати двосторонню торговельну угоду.

Переговори між Вашингтоном і Нью-Делі, за словами американської сторони, перебувають на завершальній стадії, пише Bloomberg.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він також планує відвідати Індію пізніше цього року, щоб підготувати майбутній візит американського президента.

Рубіо зазначив, що торговельні переговори між країнами перебувають на завершальній стадії та висловив сподівання на досягнення домовленостей найближчим часом.

Окремо він підкреслив, що США зацікавлені у посиленні ролі в забезпеченні енергетичних потреб Індії, які зростають. Також, за його словами, Вашингтон розглядає можливості збільшення глобальних поставок нафти, зокрема з Венесуели, оскільки індійські НПЗ здатні переробляти важку венесуельську нафту.