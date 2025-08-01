Пентагон готує нову протиракетну систему "Золотий купол"

Перші великі випробування якої заплановані на 2028 рік напередодні президентських виборів.

Пентагон встановив жорсткий термін для тестування амбітної системи ПРО. Її мета це перехоплення ракет, зокрема міжконтинентальних.

Про це інформує телеканал CNN.

Перші випробування пройдуть під назвою FTI-X (Flight Test Integrated eXperiment) і передбачатимуть залучення кількох компонентів системи для ураження кількох цілей.

Попри швидкий темп розробки, проєкт залишається технічно складним і дорогим. Для ефективного захисту США буде потрібно велика кількість супутників, які забезпечать глобальне покриття.

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн, призначений керівником проєкту у травні, зазначив, що технології існують, однак наразі невідомо, чи вдасться реалізувати їх в масштабі та в межах допустимих витрат.

У травні Дональд Трамп заявив, що "Золотий купол" отримає 25 млрд доларів фінансування, але реальна вартість проєкту може сягнути сотень мільярдів.