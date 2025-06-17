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ПОЛІТИКА

США готуються до можливого удару по Ірану за ініціативою Трампа

17 червня 2025, 20:39
США готуються до можливого удару по Ірану за ініціативою Трампа
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах.

Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Про це стало відомо порталу Axios від трьох американських посадовців.

За словами джерел Axios, Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах, особливо по підземному заводу збагачення урану у Фордо.

Це питання стане предметом обговорень під час наради в Ситуаційній кімнаті у вівторок, заради якої президент США достроково завершив участь у саміті "Групи семи" в Канаді.

Як розповіли Axios два ізраїльські посадовці, що прем'єр-міністр Ізраїою Біньямін Нетаньягу і далі вважають, що Трамп, імовірно, вступить у війну проти Ірану найближчими днями.

Досі президент США публічно заявляв про бажання допомогти "укласти угоду" між Іраном та Ізраїлем і відновити переговори з Тегераном щодо іранським ядерної програми.

ІзраїльІранДональд Трампядерні об'єкти

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