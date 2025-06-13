США готуються до найбільших звільнень у дипломатії – FT

Дипломати вже попередили: втрата досвідчених співробітників відомства зашкодить міжнародному авторитету Америки.

Державний департамент США найближчими тижнями планує звільнити сотні співробітників у Штатах у межах масштабної реорганізації, що, на думку деяких дипломатів, зашкодить зовнішньополітичним інтересам Вашингтона.

Про це повідомляє FT.

Американська асоціація дипломатичної служби (AFSA) рішуче виступила проти таких планів. Профспілка заявила, що звільнення можуть відбутися в той час, коли штат Держдепу “і без того не має достатніх ресурсів для ефективного ведення американської дипломатії”.

За даними Financial Times, 1600 співробітників дипломатичної служби та державної служби США можуть втратити роботу в результаті реорганізації.

"Неминуче, що багато людей, яких звільнять, це досвідчені дипломати", - сказав колишній помічник держсекретаря США Джеффрі Пайєтт, додавши, що завжди є підстави для інституційних реформ, але їх не можна проводити таким чином.

Звільнення є частиною масштабної реорганізації Держдепартаменту, про яку оголосив державний секретар США Марко Рубіо у квітні, в той час, коли зовнішньополітичний істеблішмент країни оговтувався від ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) — основного американського відомства з надання зовнішньої допомоги.

За словами Рубіо, реорганізація була необхідна для оптимізації Держдепу, масштаби й витрати якого різко зросли за останні 15 років, а також для більш тісного узгодження з програмою президента США Дональда Трампа "Америка понад усе".

"У своєму нинішньому вигляді департамент роздутий, бюрократизований і не здатний виконувати свою основну дипломатичну місію в цю нову епоху конкуренції великих держав. Розростання бюрократичного апарату створило систему, яка більше підпорядкована радикальній політичній ідеології, ніж просуванню ключових національних інтересів Америки", - заявляв Рубіо.

За словами чиновників, план Рубіо передбачає скорочення приблизно 15% співробітників Держдепартаменту в США і закриття 132 офісів, частина з яких займаються правами людини та просуванням демократії. Очікується, що співробітники, яких торкнеться такий крок, отримають відповідне повідомлення до 1 липня.

Дипломати занепокоєні, що звільнення не відповідатимуть встановленим правилам скорочення штату, викладеним у посібнику з питань закордонних справ — авторитетному джерелі правил і політики Держдепартаменту.

Згідно з посібником, коли відбувається будь-яка реорганізація, співробітники об'єднуються в групи з колегами того ж рангу, і їм нараховуються бали відповідно до результатів роботи, знання мови та інших критеріїв. У разі скорочення штату першими звільняються ті, хто набрав найменшу кількість балів.

За словами джерел видання, працівники втрачатимуть роботу на основі того, до якого підрозділу вони зараз призначені, а не на основі їхньої роботи чи навичок. Це означає, що якщо певні посади ліквідують, то ці співробітники не будуть автоматично перепризначені, їх просто звільнять.

Одне з джерел також розповіло FT, що в Державному департаменті відбулося "зіткнення" між політичними призначенцями, лояльними до Трампа, які хотіли провести скорочення відповідно до "функцій і регіонів", і досвідченими кадровими менеджерами, які вимагали дотримуватися старих правил посібника із закордонних справ.

Заплановані перестановки відбуваються в той час, коли лави Державного департаменту вже виснажені. Багато співробітників дипломатичної служби вирішили самостійно звільнитися на тлі програми Трампа зі скорочення федеральної робочої сили.

Трамп хоче забезпечити, щоб його бюрократичний апарат повністю відповідав програмі "Америка понад усе". Раніше він видав указ про реформування дипломатичної служби США для "ефективної" реалізації його зовнішньополітичного порядку денного. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "очистити" те, що він називає "глибинною державою", шляхом звільнення бюрократів, яких вважає нелояльними.