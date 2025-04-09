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США готуються до ймовірного конфлікту з Китаєм

09 квітня 2025, 14:55
США готуються до ймовірного конфлікту з Китаєм
Американські воєначальники побоюються, що кампанія проти хуситів у Ємені виснажить запаси зброї, необхідної для стримування Китаю.
Американське командування допускає військове протистояння з Китаєм, однак висловлює занепокоєння щодо готовності США до потенційного конфлікту через критичну нестачу зброї.
 
Про це пише The New York Times.
 
Масштабна кампанія ударів по хуситах у Ємені призвела до істотного виснаження арсеналу високоточної зброї США, і воєначальники побоюються, що Пентагону незабаром доведеться перемістити високоточну зброю дальнього радіусу дії зі складів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на Близький Схід.
 
Крім того, готовність США в Тихоокеанському регіоні також під питанням, оскільки Пентагон направив військові кораблі та літаки на Близький Схід після початку війни між Ізраїлем і Газою і після того, як хусити в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі, щоб підтримати палестинців.
 
Один із представників Пентагону нещодавно сказав помічникам конгресменів, що ВМС та Індо-Тихоокеанське командування "дуже стурбовані" тим, як швидко військові спалюють боєприпаси в Ємені. За його словами, Пентагон тепер "ризикує зіткнутися з реальними оперативними проблемами" в разі початку будь-якого конфлікту в Азії.
 
За словами американських чиновників, під час єменської кампанії використовувалась зброя дальнього радіусу дії: крилаті ракети "Томагавк", які запускають із кораблів; бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon; і  AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Це саме ті види зброї, які, на думку американських військових планувальників, знадобляться для протидії повітряному і морському нападу армії Китаю в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях і в Тихому океані.
 
За словами чиновників, запаси цієї зброї знаходяться на військових базах США на Гуамі, на Окінаві (Японія) та в інших місцях у західній частині Тихого океану. Пентагону ще не доводилося використовувати ці запаси для боротьби з хуситами, але, за їхніми словами, це може знадобитися найближчим часом.
 
Також, як зазначає NYT, кілька помічників Трампа, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом і заступником міністра оборони з питань політики і Елбріджем Колбі раніше стверджували, що американська підтримка України у війні проти росії і десятиліття військових кампаній на Близькому Сході та в Афганістані відтягнули важливі ресурси США з Азії.

 

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

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