США готуються до ймовірного конфлікту з Китаєм

Американські воєначальники побоюються, що кампанія проти хуситів у Ємені виснажить запаси зброї, необхідної для стримування Китаю.

Американське командування допускає військове протистояння з Китаєм, однак висловлює занепокоєння щодо готовності США до потенційного конфлікту через критичну нестачу зброї.

Про це пише The New York Times.

Масштабна кампанія ударів по хуситах у Ємені призвела до істотного виснаження арсеналу високоточної зброї США, і воєначальники побоюються, що Пентагону незабаром доведеться перемістити високоточну зброю дальнього радіусу дії зі складів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на Близький Схід.

Крім того, готовність США в Тихоокеанському регіоні також під питанням, оскільки Пентагон направив військові кораблі та літаки на Близький Схід після початку війни між Ізраїлем і Газою і після того, як хусити в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі, щоб підтримати палестинців.

Один із представників Пентагону нещодавно сказав помічникам конгресменів, що ВМС та Індо-Тихоокеанське командування "дуже стурбовані" тим, як швидко військові спалюють боєприпаси в Ємені. За його словами, Пентагон тепер "ризикує зіткнутися з реальними оперативними проблемами" в разі початку будь-якого конфлікту в Азії.