США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI

Ще одна велика китайська компанія ризикує потрапити під удар американських санкцій.

Палата представників США проголосувала за заборону на продаж дронів китайської компанії DJI у рамках законопроекту Countering CCP Drones Act. Якщо цей документ схвалить Сенат і підпише президент країни, то продаж дронів згаданого китайського виробника на території США буде заборонено.

Про це пише Tom's Hardware.

Нині DJI займає 70% глобального ринку дронів. Це змушує американських законодавців нервувати і намагатися обмежити продаж пристроїв компанії під приводом забезпечення національної безпеки. Близько 6% акцій DJI належать китайським держустановам, через що і виникають побоювання з приводу того, що влада Піднебесної може мати доступ до дронів DJI, що літають над територією США. Ще одне побоювання законодавців пов'язане з тим, що розвиток DJI зміцнює економіку Китаю.

"DJI становить неприйнятну загрозу національній безпеці, і вже давно настав час прибрати з Америки дрони, вироблені комуністичним Китаєм", – заявила представниця Республіканської партії Еліза Стефаник.

Якщо закон буде затверджено, то його дія не поширюватиметься на дрони DJI, продані в США раніше. При цьому китайська компанія не зможе продавати в країні свою продукцію, яка користується популярністю серед американців. Закон має серйозну підтримку в Конгресі США, але чи він буде остаточно затверджений, поки невідомо.

Як нагадує видання, безпілотники DJI росіяни застосовували у війні проти України, хоча у компанії DJI засудила будь-яке військове використання своїх безпілотників.