США готуються, що Іран атакує Ізраїль найближчим часом
02 серпня 2024, 10:05
Фото: DW
Ймовірно, атаку здійснять із залученням ліванського угрупування "Хезболла".
Білий дім переконий, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії в Тегерані.
Про це пише Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.
Очікується, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною. До цієї операції може приєднатися "Хезболла". Лідер ліванського угрупування Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на операцію з ліквідації Ханії.
Видання зазнача, що адміністрація Байдена занепокоєна ситуацією. У Білому домі побоюються, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки. Вбивство Ханії відбулось в контексті війни між Ізраїлем і Хамасом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.
Напад у квітні був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал. Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.
У середу розвідка США отримала чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь на ліквідацію Ханії. Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.
Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки. Вона включає в себе американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі.
"Ми очікуємо кілька важких днів", - сказав чиновник.
Натомість ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль, розкрило джерело. Речник Цахалу Даніель Хагарі заявив на прес-брифінгу в четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.
На тлі напруження в регіоні кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти в Ізраїль і з нього.