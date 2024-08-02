США готуються, що Іран атакує Ізраїль найближчим часом

Ймовірно, атаку здійснять із залученням ліванського угрупування "Хезболла".

Білий дім переконий, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Про це пише Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

Очікується, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною. До цієї операції може приєднатися "Хезболла". Лідер ліванського угрупування Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на операцію з ліквідації Ханії.

Видання зазнача, що адміністрація Байдена занепокоєна ситуацією. У Білому домі побоюються, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки. Вбивство Ханії відбулось в контексті війни між Ізраїлем і Хамасом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.