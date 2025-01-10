США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку
Вашингтон вводить нові обмеження проти російських танкерів, які також можуть вплинуть на постачання нафти до Індії.
Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на пресслужбу Міністерства фінансів США.
В документі йдеться про запровадження обмежень проти компанії "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз", а також санкції стосуються суден компанії "Совкомфлот", яка є найбільшою в росії.
До чорного списку було внесено 183 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв, і які є частиною так званого "тіньового флоту" РФ.
Джерела нафтопереробної промисловості додають, що американські санкції проти російських танкерів вплинуть на постачання нафти до Індії.
За словами трьох анонімних джерел в уряді Індії, нафтопереробники очікують серйозних перебоїв на тлі нових санкцій, які спрямовані на скорочення доходів москви.
Усе це змушує Делі шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.
Крім того, джерела кажуть, що обмеження стосуватимуться понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування, таких як "Інгосстрах" і "Альфастрахування".