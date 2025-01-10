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США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку

10 січня 2025, 17:13
США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg
Індія готується до серйозних перебоїв у поставках через нові обмеження.

Вашингтон вводить нові обмеження проти російських танкерів, які також можуть вплинуть на постачання нафти до Індії. 

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на пресслужбу Міністерства фінансів США.

В документі йдеться про запровадження обмежень проти компанії "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз", а також санкції стосуються суден компанії "Совкомфлот", яка є найбільшою в росії.

До чорного списку було внесено 183 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв, і які є частиною так званого "тіньового флоту" РФ.

Джерела нафтопереробної промисловості додають, що американські санкції проти російських танкерів вплинуть на постачання нафти до Індії.

За словами трьох анонімних джерел в уряді Індії, нафтопереробники очікують серйозних перебоїв на тлі нових санкцій, які спрямовані на скорочення доходів москви. 

Усе це змушує Делі шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.

Крім того, джерела кажуть, що обмеження стосуватимуться понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування, таких як "Інгосстрах" і "Альфастрахування".

 
РосіяСШАсанкціївійна в Україні

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