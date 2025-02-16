США хоче припинення вогню протягом найближчих місяців – Bloomberg
16 лютого 2025, 20:55
А саме, зупинити вогонь до Великодня
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським союзникам, що планує домогтися припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня 2025 року).
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.
Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які починаються цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США і росії, виглядають амбітними і, можливо, нереалістичними.
"Досягти угоди до кінця цього року здається більш імовірним", - сказав один зі співрозмовників видання.
Набагато реалістичніше домогтися рішення до кінця 2025 року, зазначив один зі співрозмовників. У Раді національної безпеки Білого дому не відповіли на прохання про коментар, додав Bloomberg.