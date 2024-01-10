США мають намір виробляти уранове паливо, аби позбутися залежності від росії

Наразі країна шукає пропозиції від підрядників.

США шукають пропозиції від підрядників, щоб допомогти налагодити внутрішні поставки уранового палива, яке наразі доступне тільки з росії. Америка намагається позбутися залежності від росії.

Про це пише Reuters.

У Міненергетики США заявили, що шукають контракти строком максимум на 10 років із компаніями, що надають послуги зі збагачення, на виробництво так званого високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU), збагаченого до 20%.

Департамент має близько 500 мільйонів доларів на фінансування виробництва уранового палива HALEU згідно із Законом про зниження інфляції 2022 року, і наприкінці минулого року вже шукав пропозиції щодо додаткових послуг з виробництва HALEU. У найближчі роки програма може бути розширена залежно від асигнувань Конгресу.

HALEU знадобиться для запланованого виробництва реакторів, які розробляють такі компанії, як X-energy і TerraPower, але виробництво було відкладено, оскільки реактори ще не побудовані.

Заступник помічника міністра з ядерного паливного циклу Джон Кармак заявив, що уряду необхідно інвестувати достатньо грошей, щоб забезпечити початковий попит на виробників, щоб вони нарощували потужності, подавали заявки на ліцензії та розпочали проектування і будівництво заводів з виробництва уранового палива.

В адміністрація президента Джо Байдена вважають, що нові реактори та збереження поточного парку атомних станцій є критично важливими для програми боротьби зі зміною клімату.

Алі Заїді, національний радник Байдена з клімату, сказав, що збільшення внутрішнього постачання урану підвищить енергетичну безпеку, створить високооплачувані робочі місця в профспілках і підвищить економічну конкурентоспроможність.

Єдиною компанією, яка наразі займається комерційними поставками необхідного виду уранового палива, є "Техснабекспорт". Вона входить до російської державної енергетичної компанії "Росатом".