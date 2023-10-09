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США перемістять кораблі, літаки і військових ближче до Ізраїлю

09 жовтня 2023, 08:42
США перемістять кораблі, літаки і військових ближче до Ізраїлю
Фото: milnavigator
В Пентагоні планують перемістити кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Про це повідомляє NBC News.

"Американські військові планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю на знак підтримки, за словами двох американських чиновників, знайомих з цими планами", - пише видання.

Це включає тисячі американських військовослужбовців, авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford і також додаткові літаки ВПС США F35, F15, F16 і A10, які будуть направлені в регіон. 

США також нададуть Ізраїлю більше боєприпасів і обладнання.

Передислокація може розпочатися вже, але займе кілька днів.

В уряді США США розробляють плани можливої небойової евакуації, щоби допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Ще нічого не вирішено і не наказано, але офіційні особи опрацьовують варіанти, в тому числі один з них передбачає розміщення деяких американців на кораблях ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце", написало NBC.

 

 
СШАІзраїльвійськова допомога

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