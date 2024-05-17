США хочуть пом'якшити заборону на російські алмази – Reuters

Вашингтон переглядає найсуворішу заборони на ввезення російських діамантів до країн G7 після того, як проти цього виступили африканські країни, індійські полірувальники дорогоцінних каменів і ювеліри Нью-Йорка.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на сім джерел.

Пакет обмежень, який був узгоджений в грудні і включає заборону на території всього Євросоюзу, є одним з найбільших потрясінь в галузі за останні десятиліття.

Два джерела повідомили, що американці відключилися від робочих груп G7 з питань жорсткого контролю, а одне з них описало представників США як "присутні, але не беруть участі".

Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції, і що Сполучені Штати продовжать працювати з G7.

"Ми хочемо переконатися, що ми досягли правильного балансу між тим, щоб завдати шкоди росії, і тим, щоб все було здійсненним", – сказав посадовець, який відмовився назвати своє ім'я.

Обмеження G7 спрямовані на те, щоб перекрити ще один потік доходів для військових зусиль Кремля в Україні, хоча, за даними російської державної гірничодобувної компанії "Алроса", алмази приносять лише невелику частку прибутків – близько 3,5 мільярда доларів – порівняно з тими, які Москва отримує від нафти і газу.

З березня імпортери до країн G7 повинні самостійно підтверджувати, що алмази не походять з рф. Санкції на прямий імпорт російських дорогоцінних каменів були введені в січні.

З вересня заборона ЄС вимагатиме, щоб діаманти від 0,5 карата і вище проходили через Антверпен, багатовіковий алмазний центр в Бельгії, для сертифікації простежуваності за допомогою блокчейну.

Джерела повідомили, що країни G7 погодилися, що Антверпен буде логічним першим центром, а інші будуть додані пізніше.

Але три джерела повідомили, що Вашингтон охолов до посилення відстежуваності, і що дискусії щодо впровадження відстежуваності зайшли в глухий кут.

Представник адміністрації Байдена заявив, що зобов'язання впровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Євросоюзу, а не США, посилаючись на формулювання в грудневій заяві лідерів G7.

"Ми повинні зробити це таким чином, щоб врахувати занепокоєння африканських партнерів і африканських виробників, взяти до уваги партнерів з Індії та ОАЕ ... і переконатися, що ми також зможемо зробити його працездатним для американської промисловості", – сказав посадовець.

В лютому президенти Анголи, Ботсвани та Намібії написали лідерам G7 лист, в якому заявили, що заздалегідь визначена точка входу на ринок G7 була б несправедливою, зазіхала б на свободи і завдала б шкоди доходам. На ці три країни припадає 30% видобутку алмазів.

Італія, яка головує в G7, відмовилася коментувати позицію США.

Будь-яке пом'якшення поетапної заборони ризикує залишити лазівки і дозволити російським діамантам потрапляти в бутики Нью-Йорка, Лондона і Токіо – загроза, яка стала особливо помітною, коли бельгійська влада вилучила в лютому ймовірно російські камені на мільйони доларів.

Прихильники санкцій кажуть, що для забезпечення надійної заборони необхідний механізм відстеження, і що без повної участі Сполучених Штатів, на які припадає половина ринку ювелірних виробів з діамантами G7, він не може бути ефективним.