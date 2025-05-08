США хочуть повернути російський газ до Європи – Reuters

Начебто обговорюється варіант експорту російського газу через українську ГТС за участі американського посередника.

США та Росія обговорюють можливість допомоги Штатів у відновленні продажів російського газу до ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними видання, на переговорах обговорюється можливість придбання американськими інвесторами частки в газопроводі "Північний потік", що з'єднує росію і Німеччину, або в газопроводі, що перетинає Україну, або в самому "Газпромі".

Механізм постачання російського газу до ЄС може виглядати так: американські фірми стають посередниками, купуючи газ у "Газпрому" і постачаючи його в Європу, в тому числі в Німеччину. Два джерела видання повідомили, що на дипломатичних переговорах за участю потенційних американських інвесторів також розглядалася ідея про те, що американський покупець купуватиме російський газ, а потім експортуватиме його до Європи, щоб пом'якшити європейську політичну опозицію до відновлення постачання російського "блакитного палива".