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ПОЛІТИКА

США хочуть притягнути до відповідальності за постачання зброї з КНДР до росії

20 жовтня 2023, 19:04
США хочуть притягнути до відповідальності за постачання зброї з КНДР до росії
Фото: gettyimages.com
Він додав, що США будуть уважно стежити за цим і зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути сторони до відповідальності.

Сполучені Штати зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і росією.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Yonhap.

"Ми опублікували інформацію, яка показує, що військова допомога вже спрямовується з КНДР до росії", - заявив Міллер.

Він додав, що США будуть уважно стежити за цим і зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути сторони до відповідальності.

Представник Держдепу наголосив, що причина, через яку росії довелося їздити по всьому світу в пошуках зброї, криється в санкціях і експортному контролі, введених США.

Раніше Південна Корея і США заявили, що будь-яка торгівля зброєю з Північною Кореєю буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, за ухвалення яких проголосувала сама рф.

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і владімір путін зустрілись в росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

СШАзброяКНДРрф тероризм

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