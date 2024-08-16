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США хочуть, щоб Україна била ATACMS по Криму, а не Курщині – CNN

16 серпня 2024, 09:35
США хочуть, щоб Україна била ATACMS по Криму, а не Курщині – CNN
джерело eadaily
Причина нібито полягає не в побоюванні ескалації, а у браку озброєння.
США не дозволяють Україні використовувати американську далекобійну зброю в Курській області, оскільки вбачають доцільність її застосування для ударів по окупованому Криму.
 
Про це пише CNN із посиланням на американських посадовців.
 
Зазначається, що США притримуються такої позиції не через ризик ескалації, а тому що мають обмежену кількість ракет великої дальності ATACMS.
 
На думку офіційних осіб США, надані ракети доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому росією Криму.
 
Джерела CNN також стверджують, що США мають побоювання щодо застосування Києвом у Курській операції одних з найдосвідченіших та найбоєздатніших бригад ЗСУ. У Білому домі переконані, що Україна "не може дозволити собі втратити ці війська", а їхня відсутність на лінії фронту здатна призвести до суттєвого просування та навіть прориву росіян. 
Кримatacmsвійна в Україніросія окупанти

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