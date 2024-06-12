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США хочуть заборонити продавати чипи росії – Bloomberg

12 червня 2024, 12:53
США хочуть заборонити продавати чипи росії – Bloomberg
Getty Image
Нові американські санкції торкнуться напівпровідникових чипів, які росіяни використовують у зброї та військових технологіях.

Новий пакет американських санкцій торкнеться чіпів, що поставляються до росії.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Йдеться про пристрої, які виробляються за межами США, але за допомогою американських технологій чи обладнання.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена в рамках нових санкцій має намір заборонити продавати до росії напівпровідникові чипи. Зокрема, Вашингтон вирішив обмежити діяльність восьми компаній, що базуються в Гонконгу, і нібито постачають чипи в країну. Подробиці, як уточнили автори матеріалу, буде оголошено сьогодні, 12 червня.

Представник Білого дому Джон Кірбі раніше розповів, що нові кроки США щодо росії будуть покликані посилити тиск на російський військово-промисловий сектор, нові санкції та заходи експортного контролю націлені на "організації та мережі", які  допомагають росії у закупівлі іноземної продукції, яка використовується в озброєннях. Він відмовився повідомити додаткові подробиці, а також конкретні терміни запровадження цих обмежень, але пообіцяв, що деталі оприлюднять найближчим часом.

Раніше стало відомо, що 14-й пакет санкцій, який планують запровадити проти росії у червні, загрожує стати одним із найбільших. Серед іншого до нього може увійти заборона імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу.

СШАвійна в Україніросія окупантичипи

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