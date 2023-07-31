США і Австралія посилюють співпрацю в сфері розвідки

Про це мовиться в спільному документі за підсумками 33-ї австралійсько-американської міністерської консультації (AUSMIN).

Про це передає Голос Америки.

В консультації взяли участь глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони цієї країни Річард Марлес, державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остіна.

Сторони засудили "незаконну та аморальну" війну росії проти України і знову закликали росії "негайно, повністю і беззастережно" вивести свої війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів нашої держави.

США і Австралія засудили використання росією продовольства як зброї, включаючи рішення припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі та атаки на експортну інфраструктуру України.

Учасники консультації закликали всіх, хто має вплив на рф, особливо Китай, використати його, аби припинити війну.

Обидві країни також погодилися створити до 2024 року об'єднаний розвідувальний центр у рамках австралійської військової розвідки Defence Intelligence Organisation.

Центр сприятиме подальшому зміцненню багаторічної співпраці між австралійською розвідкою та розвідувальним управлінням міністерства оборони США у питаннях, що становлять спільний стратегічний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні.