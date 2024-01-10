США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів

Це вже 26-й напад хуситів на комерційні судноплавні шляхи з листопада минулого року.

Американські бойові кораблі і один британський відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, підтримуваних Іраном.

Про це повідомляє CNN.

За словами двох представників Пентагону, внаслідок масованого запуску безпілотників і ракет не було пошкоджено жодного корабля і ніхто не постраждав.

У ліквідації ворожих повітряних цілей брали участь три есмінці. США мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках операції "Вартовий процвітання" - багатонаціональної місії, спрямованої на захист судноплавства в одному з найбільш важливих водних шляхів світу. До її складу входять понад 20 країн.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні у південній частині Червоного моря стався напад хуситів. Ми надамо додаткові подробиці, коли вони стануть відомі", - сказав третій представник оборонного відомства США.

Хусити заявили, що запускають безпілотники і ракети на знак солідарності з палестинським народом. Перша серія атак, що почалася невдовзі після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, була спрямована на комерційні судна, що мали певний зв'язок з Ізраїлем.

Водночас, командувач Центрального військово-морського командування США, віце-адмірал Бред Купер заявив, що більшість останніх нападів не мали жодного відношення до Ізраїлю, навіть попри те, що у протистояння втягується дедалі більше країн.

За оцінками США, прямий зв'язок з кораблями, що зазнали нападу, мають 55 країн. Вони пов'язані або через державу прапора корабля, або через національність екіпажу, або через походження і пункт призначення корабля, або через власника судна.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що напади єменських бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі необхідно зупинити, не провокуючи нову війну.

"Це величезна проблема, це наслідок інших спалахів (війни). Я не хотів би в цей час відкривати третій фронт", – заявив Крозетто, маючи на увазі поточні війни в Україні та Газі.

У грудні Італія оголосила, що відправить військовий корабель до Червоного моря на прохання судновласників про підтримку, але вона не приєдналася до місії Prosperity Guardian під проводом США, водночас інші союзники по ЄС, схоже, також дистанціювалися від цієї ініціативи.

За словами міністра оборони, парламент повинен буде схвалити участь італійських ВМС в операції Prosperity Guardian, що ускладнить будь-яке можливе приєднання до неї.