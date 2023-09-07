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США і Британія ввели санкції проти російських кіберзлочинців

07 вересня 2023, 18:57
США і Британія ввели санкції проти російських кіберзлочинців
Фото: з вільного доступу
Сполучені Штати разом з Великою Британією введи санкції проти 11 осіб, які входять до складу російського кібер злочинного угруповання Trickbot.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"До санкційного списку потрапили адміністратори, менеджери, розробники та програмісти, які надавали матеріальну допомогу групі Trickbot у її діяльності", - йдеться на сайті. 

Група Trickbot має зв'язки з російськими спецслужбами і атакувала урядові установи США та американські компанії, зокрема лікарні, а під час пандемії COVID-19 група Trickbot здійснювала атаки на об'єкти критичної інфраструктури і постачальників медичних послуг в США.

Троянський вірус Trickbot еволюціонував із вірусу Dyre, чкий кіберзлочинці використовували з метою викрадення фінансових даних.

Троян Trickbot заразив мільйони комп'ютерів по всьому світу, в тому числі комп'ютери американських компаній і приватних осіб.

Відтоді він перетворився на набір шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого група Trickbot здійснює кібератаки, в тому числі з вимогами викупу.

Міністерство фінансів США також вказало, які функції ці особи виконували в кіберугрупованні Trickbot і все майно та або майнові частки цих осіб на території США мають бути заблоковані.

Також особи, які здійснюють певні операції з людьми із санкційного списку, можуть самі до нього потрапити.

"Будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє транзакціям або надає фінансові послуги будь-яким фізичним або юридичним особам, включеним до переліку, може бути піддана американським санкціям", - додали в Мінфін.
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