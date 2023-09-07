США і Британія ввели санкції проти російських кіберзлочинців
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
"До санкційного списку потрапили адміністратори, менеджери, розробники та програмісти, які надавали матеріальну допомогу групі Trickbot у її діяльності", - йдеться на сайті.
Група Trickbot має зв'язки з російськими спецслужбами і атакувала урядові установи США та американські компанії, зокрема лікарні, а під час пандемії COVID-19 група Trickbot здійснювала атаки на об'єкти критичної інфраструктури і постачальників медичних послуг в США.
Троянський вірус Trickbot еволюціонував із вірусу Dyre, чкий кіберзлочинці використовували з метою викрадення фінансових даних.
Троян Trickbot заразив мільйони комп'ютерів по всьому світу, в тому числі комп'ютери американських компаній і приватних осіб.
Відтоді він перетворився на набір шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого група Trickbot здійснює кібератаки, в тому числі з вимогами викупу.
Міністерство фінансів США також вказало, які функції ці особи виконували в кіберугрупованні Trickbot і все майно та або майнові частки цих осіб на території США мають бути заблоковані.
Також особи, які здійснюють певні операції з людьми із санкційного списку, можуть самі до нього потрапити."Будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє транзакціям або надає фінансові послуги будь-яким фізичним або юридичним особам, включеним до переліку, може бути піддана американським санкціям", - додали в Мінфін.