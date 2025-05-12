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США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів

12 травня 2025, 11:51
США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів
США хочуть досягти більш збалансованої торгівлі з Китаєм
США і Китай тимчасово знизять мита на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Сукупні 145%-ві мита США на більшість китайських товарів буде знижено до 30%, включно зі ставкою, пов'язаною з фентанілом, до 14 травня, водночас 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.
 
"Ми провели дуже активну і продуктивну дискусію про подальші кроки щодо фентанілу. Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
 
Також зазначається, що "сторони створять механізм для продовження обговорення економічних і торговельних відносин". Ця заява є кроком до деескалації тарифної війни.
 
Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть досягти більш збалансованої торгівлі з Китаєм. Білий дім назвав рішення "торговельною угодою", але поки що незрозуміло, що є прийнятною метою для обох сторін і скільки часу знадобиться для досягнення цієї мети.

 

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

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