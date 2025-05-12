США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів

США хочуть досягти більш збалансованої торгівлі з Китаєм

США і Китай тимчасово знизять мита на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

Про це пише видання Bloomberg.

Сукупні 145%-ві мита США на більшість китайських товарів буде знижено до 30%, включно зі ставкою, пов'язаною з фентанілом, до 14 травня, водночас 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.

"Ми провели дуже активну і продуктивну дискусію про подальші кроки щодо фентанілу. Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.