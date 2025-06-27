США і Китай "досягли додаткової угоди про рамках реалізації Женевської угоди"
27 червня 2025, 09:53
Трамп заявив, що торговельне перемир'я між США та Китаєм підписано
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. Сторони, ймовірно, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено.
Про це пише Financial Time.
"Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм", - цитує американського лідера видання.
При цьому Трамп не надав жодних подробиць.
Представник Білого дому заявив, що США і Китай "досягли додаткової угоди про рамки реалізації Женевської угоди", маючи на увазі торговельні переговори, які країни провели в травні, коли вони вперше домовилися про перемир'я.
Два джерела заявили, що сторони, мабуть, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено, але не включено в офіційний документ.
Угода в Женеві передбачала значне зниження мит з обох сторін на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торговельну угоду. Однак угода провалилася через розбіжності щодо експорту рідкоземельних металів із Китаю та експортного контролю США.
Міністр торгівлі Говард Лутник заявив, що вони завершили угоду, яка була спочатку досягнута в Женеві.
"Хоча нам потрібно вивчити деталі, якщо угода принесе більше визначеності, передбачуваності та справедливості в торгівлю між США і Китаєм, це буде великою перемогою для народів обох країн", - сказав Шон Стейн, президент Американсько-китайської ділової ради.