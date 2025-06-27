США і Китай "досягли додаткової угоди про рамках реалізації Женевської угоди"

Трамп заявив, що торговельне перемир'я між США та Китаєм підписано

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. Сторони, ймовірно, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено.

Про це пише Financial Time.

"Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм", - цитує американського лідера видання.

При цьому Трамп не надав жодних подробиць.