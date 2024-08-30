США і Китай не погодити план завершення війни в Україні – Білий дім

Радник президента США озвучив основну причину.

Вашингтон і Пекін не змогли погодили конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, йдеться на сайті Білого дому.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", - заявив американський радник.

Проте Китай неодноразово заявляв, що війну слід завершити дипломатичним шляхом.

Впродовж останніх трьох днів, Салліван і Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо війни проти України.

Пекін і Вашингтон також планують найближчими тижнями телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, повідомили в заяві Білого дому. Там також наголошують, що обидві сторони залишатимуть лінії зв’язку відкритими.