США і Південна Корея обговорили новий механізм для стримування КНДР
Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї.
Про це повідомляє NHK.
Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.
Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".
Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".
У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.