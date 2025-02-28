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США і рф запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі

28 лютого 2025, 09:09
США і рф запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі
Фото: з вільних джерел
Дата, місце та склад учасників будуть визначені згодом.

російська та американська сторони після переговорів у Туреччині домовилися провести наступну зустріч найближчим часом.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Як відомо, делегацію США в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС російської федерації, посол Олександр Дарчієв.
 
"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських послуг і контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в москві", – йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками рф та США, вони тривали понад шість годин.
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