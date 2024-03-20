США і Туреччина ухвалили нове рішення проти росії

Реалізація нової схеми допоможе вирішити проблему із потраплянням турецьких компаній до санкційних списків у США.

США повідомлятимуть Туреччину про турецькі компанії, які порушують санкції проти росії.

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Туреччина домовилася з США про реалізацію "схеми дотримання санкцій", запровадженої Вашингтоном проти москви. Як пише оглядачка газети Hürriyet Ханде Фірат, американська влада спочатку повідомлятиме Туреччину про потенційні порушення її компаніями антиросійських обмежень.

Реалізація цієї "схеми дотримання санкцій", як зазначає автор, покликана виправити ситуацію, коли турецькі компанії, підозрювані у веденні комерційної діяльності з рф або у ймовірних фінансових відносинах з росією, одразу і без проведення розслідування потрапляли до списків санкцій США.

Відповідно до домовленостей, тепер Вашингтон інформуватиме Анкару про компанії, які потенційно порушують санкції, і запитуватиме інформацію про їхні справи з рф. Туреччина, у свою чергу, самостійно вивчить діяльність таких фірм і повідомить про результати. Після цього в разі потреби вживатимуться заходів.

У лютому США внесли до своїх списків санкцій 16 турецьких компаній. Міністерство торгівлі США розширило обмеження на турецькі компанії, що працюють у сферах зовнішньої торгівлі, постачання електроніки, промислового обладнання, туризму.

Як зазначає видання, останнім часом "політичний клімат" між Туреччиною та США суттєво налагодився. Не в останню чергу це сталось завдяки вирішенню двох питань, а саме ратифікації Туреччиною членства Швеції в НАТО та прогресу у передачі винищувачів F-16 з боку США.

"У рамках останніх візитів на високому рівні можна сказати, що загальна атмосфера у Вашингтоні щодо Анкари позитивна. Можна навіть прокоментувати, що "такої атмосфери зі США не було давно", – зазначає Ханде Фірат.