Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США і Туреччина ухвалили нове рішення проти росії

20 березня 2024, 11:15
США і Туреччина ухвалили нове рішення проти росії
Фото: unian.ua
Реалізація нової схеми допоможе вирішити проблему із потраплянням турецьких компаній до санкційних списків у США.

США повідомлятимуть Туреччину про турецькі компанії, які порушують санкції проти росії.

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Туреччина домовилася з США про реалізацію "схеми дотримання санкцій", запровадженої Вашингтоном проти москви. Як пише оглядачка газети Hürriyet Ханде Фірат, американська влада спочатку повідомлятиме Туреччину про потенційні порушення її компаніями антиросійських обмежень.

Реалізація цієї "схеми дотримання санкцій", як зазначає автор, покликана виправити ситуацію, коли турецькі компанії, підозрювані у веденні комерційної діяльності з рф або у ймовірних фінансових відносинах з росією, одразу і без проведення розслідування потрапляли до списків санкцій США.

Відповідно до домовленостей, тепер Вашингтон інформуватиме Анкару про компанії, які потенційно порушують санкції, і запитуватиме інформацію про їхні справи з рф. Туреччина, у свою чергу, самостійно вивчить діяльність таких фірм і повідомить про результати. Після цього в разі потреби вживатимуться заходів.

У лютому США внесли до своїх списків санкцій 16 турецьких компаній. Міністерство торгівлі США розширило обмеження на турецькі компанії, що працюють у сферах зовнішньої торгівлі, постачання електроніки, промислового обладнання, туризму.

Як зазначає видання, останнім часом "політичний клімат" між Туреччиною та США суттєво налагодився. Не в останню чергу це сталось завдяки вирішенню двох питань, а саме ратифікації Туреччиною членства Швеції в НАТО та прогресу у передачі винищувачів F-16 з боку США.

"У рамках останніх візитів на високому рівні можна сказати, що загальна атмосфера у Вашингтоні щодо Анкари позитивна. Можна навіть прокоментувати, що "такої атмосфери зі США не було давно", – зазначає Ханде Фірат.

СШАТуреччинасанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана та отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана та отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється