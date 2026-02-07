США і Україна обговорюють мир до березня та можливі вибори – Reuters

Питання припинення війни підганяють під дедлайни американської внутрішньої політики.

Американська та українська делегація під час зустрічей в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду між Україною і росією вже в березні. Окрім того, у травні розглядається проведення виборів і референдуму.

Водночас ці терміни малоймовірні через розбіжності у територіальних питаннях.

Про це пише Reuters із посиланням на три неназвані джерела, які знайомі з перебігом переговорів.

Як говорять співрозмовники агентства, будь-які домовленості винесуть на всеукраїнський референдум, на якому люди одночасно голосуватимуть на виборах.

Американські переговорники на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час останніх зустрічей в Абу-Дабі та Маямі сказали українським посадовцям, що найкраще було б провести голосування якомога швидше.

За словами джерел, представники делегації з Вашингтону зазначили, що Трамп, імовірно, із наближенням проміжних виборів у Конгрес зосередиться на внутрішніх питаннях. Через це американські високопосадовці матимуть менше часу для укладення мирної угоди.

Однак кілька джерел назвали запропонований США графік фантастичним. Українські виборчі органи прогнозують, що в нинішніх умовах на організацію волевиявлення знадобиться близько шести місяців.

"Американці поспішають", — говорять співрозмовники, додаючи, що голосування можна організувати швидше, ніж через пів року, проте це все одно займе багато часу.

Україна наполягає, що виборча кампанія і референдум можливі лише після повного припинення вогню. Зазначається, що Київ не довіряє зобов'язанням москви щодо дотримання перемир'я. Українські посадовці вказують, що будь-які домовленості повинні бути після надання гарантій безпеки з боку США та партнерів.

Як пише Reuters, найбільшою перепоною для швидкого миру є територіальні питання. Зокрема росіяни вимагають контролю над усією Донецькою областю. Київ на це не погоджується, хоч, за словами джерел агентства, допускає обговорення демілітаризованої чи зони вільної торгівлі.

Також невирішеним залишається питання контролю над окупованою російськими військами Запорізької атомної електростанції. Джерела журналістів розповідають, що кремль відхилив пропозицію Білого дому про керівництво американців на ЗАЕС і розподіл енергії між Україною і росією. москва сама хоче володіти станцією, пропонуючи Києву дешеву електроенергію, що є неприйнятним для українців.

"Навіть якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці все одно можуть відхилити будь-які територіальні поступки, винесені на референдум", — підсумували у Reuters.