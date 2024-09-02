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ПОЛІТИКА

США конфіскували літак президента Венесуели

02 вересня 2024, 20:31
США конфіскували літак президента Венесуели
Фото з вільних джерел
Міністерство юстиції дійшло висновку, що літак було придбано в обхід санкцій.

США конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро оскільки, за висновками Міністерства юстиції, він був придбаний і експлуатувався з порушенням санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реактивний літак Dassault Falcon 900EX був конфіскований поліцією в Домініканській Республіці, коли він приземлився в Санто-Домінго. Згідно з документами, отриманими Bloomberg, 22 травня окружний суд Флориди подав запит про ембарго на літак. Міністерство юстиції США стверджує, що літак придбаний через підставну компанію та контрабандою вивезений з країни.

У заяві Мін’юсту йдеться, що літак працював з порушенням обмежень експортного контролю на користь Мадуро та його оточення. Транспортний засіб доставили до Флориди.

"Нехай ця конфіскація надішле чітке повідомлення: літаки, незаконно придбані у Сполучених Штатах на користь венесуельських чиновників, які перебувають під санкціями, не можуть просто полетіти на захід сонця", — сказав у заяві Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі Міністерства торгівлі з контролю за експортом.

Погіршення відносин США та Венесуели почалося в часи правління Уго Чавеса (1999–2013), лідера лівої орієнтації, який виступав проти політики США. Після його смерті президентом став Ніколас Мадуро, який продовжив антиамериканську риторику.

СШАсанкціїНіколас Мадуроконфіскація майна

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