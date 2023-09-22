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США, Китай і росія підвищили діяльність на своїх ядерних полігонах

22 вересня 2023, 13:23
США, Китай і росія підвищили діяльність на своїх ядерних полігонах
Фото: topwar.ru
Супутникові знімки демонструють підвищену активність на ядерних полігонах в росії, Китаї та США.

Ці країни протягом останніх 3-5 років побудували нові об’єкти та прорили тунелі на власних ядерних полігонах.

Про це повідомляє CNN.

"росія, Сполучені Штати та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти та викопали нові тунелі на власних ядерних полігонах, це показують супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN", - пише видання. 

Фото надав Джеффрі Льюїс, аналітик, професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері. На них видно розширення ядерних полігонів порівняно з тим, який вигляд вони мали декілька років тому.

Один з цих полігонів експлуатується Китаєм у регіоні Сіньцзян, ще один Росією на архіпелазі у акваторії Північного Льодовитого океану, і ще одни в США в пустелі Невада.

Нові знімки показують, що там з’явилися нові тунелі під горами, дороги та сховища і на об'єктах пожвавився рух транспортних засобів. що в’їжджають, а потім залишають територію.

"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай та Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - заявив Джеффрі Льюїс.

Цього жодна з цих країн не робила після того, як підземні ядерні випробування були заборонені Всеохоплюючим ядерним випробуванням 1996 року. 

Договір про заборону підписали, але не ратифікували, Китай і США.

 
 
РосіяСШАКитайядерні полігони

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