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США ліквідували лідера "Аль-Каїди"

Аймана аз-Завахірі було вбито за допомогою удару, завданого з безпілотника з використанням двох ракет Hellfire
США ліквідували лідера "Аль-Каїди"
Ватажка терористичного угрупування "Аль-Каїда" Аймана аз-Завахірі було ліквідовано американськими спецслужбами в столиці Афганістану Кабулі. 
 
Про це президент США Джо Байден розповів під час звернення до американського народу.
 
Повідомляється, що аз-Завахірі було вбито за допомогою удару, завданого з безпілотника з використанням двох ракет Hellfire. Ними вдарили по балкону будинку, де в той момент стояв ватажок угруповання.
 
Для ліквідації терориста було проведено спеціальну контртерористичну операцію, яку глава США погодив за п'ять днів до цього. Байден зазначив, що ніхто із цивільних, включно з членами родини аз-Завахірі, не постраждав.
 
"Тепер правосуддя перемогло, і цього лідера терористів більше немає. Ми ніколи не відступаємо", – сказав американський президент.
 
Він додав, що цим ударом Сполучені Штати посилають чіткий сигнал.
 
"Незалежно від того, скільки часу це займе, незалежно від того, де ви ховаєтеся, якщо ви загрожує нашому народу, Сполучені Штати знайдуть вас і приберуть", – підкреслив аериканський лідер.
 
Адміністрація президента Сполучених Штатів продовжить уважно стежити за "Аль-Каїдою". Ліквідація ватажка завдала серйозного удару по угрупованню і має знизити її здатність активно діяти.
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02 08 2022 08:15
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