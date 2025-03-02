Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США ліквідували одного з лідерів філії "Аль-Каїди" в Сирії

02 березня 2025, 11:57
США ліквідували одного з лідерів філії
Польща США
Лідер філії "Аль-Каїди" в Сирії загинув внаслідок авіаудару

Американські військові провели операцію в Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених командирів джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін" ("ХаД"), що має зв’язки з "Аль-Каїдою". Ціль знищили внаслідок авіаудару.

Про це у сомережі Х повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у військовому відомстві США, операція відбулася ще 23 лютого на північному заході Сирії. За даними CENTCOM, американські сили завдали високоточного авіаудару, в результаті якого загинув Мухаммед Юсуф Зія Талай – один із лідерів "Хуррас ад-Дін", сирійського відгалуження "Аль-Каїди".
 
У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами, які намагаються організовувати атаки проти мирного населення, військових США, їхніх партнерів і союзників як у регіоні, так і за його межами.
 
Командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що американські сили продовжать переслідувати терористів, щоб забезпечити безпеку своєї країни, а також союзників і партнерів.
 
Окрім того, CENTCOM опублікував відеозапис операції. На кадрах, знятих з повітря, видно момент влучання ракети в автомобіль, що рухався дорогою. Після удару транспортний засіб зупиняється.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється