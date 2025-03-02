США ліквідували одного з лідерів філії "Аль-Каїди" в Сирії

Лідер філії "Аль-Каїди" в Сирії загинув внаслідок авіаудару

Американські військові провели операцію в Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених командирів джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін" ("ХаД"), що має зв’язки з "Аль-Каїдою". Ціль знищили внаслідок авіаудару.

Про це у сомережі Х повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у військовому відомстві США, операція відбулася ще 23 лютого на північному заході Сирії. За даними CENTCOM, американські сили завдали високоточного авіаудару, в результаті якого загинув Мухаммед Юсуф Зія Талай – один із лідерів "Хуррас ад-Дін", сирійського відгалуження "Аль-Каїди".

У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами, які намагаються організовувати атаки проти мирного населення, військових США, їхніх партнерів і союзників як у регіоні, так і за його межами.