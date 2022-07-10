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США ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави" у Сирії

Американські військові провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків терористичної "Ісламською держави"
США ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави" у Сирії Фото: telegraph.co.uk

Американські військові провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків терористичної "Ісламською держави". 

Про це пише The New York Times.

Офіційно США підтверджують сам факт операції, але не розкривають деталей.

Атаки розпочалися вранці 6 жовтня, коли американські спецпризначенці висадилися з гелікоптерів і вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі. За даними Пентагону, терорист сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ.

"Рейд був рідкісною операцією на території Сирії та відбувся всього за кілька миль від сирійського аеродрому, де базуються російські війська", - зазначають журналісти.

Через кілька годин американські військові за допомогою безпілотника ліквідували заступника лідера "Ісламської держави" у Сирії та людину, відповідальну за роботу з полоненими. 

Як повідомляв iPress, в липні у результаті авіаудару США був убитий лідер "Ісламської держави" в Сирії, що входить до п'ятірки ватажків угруповання бойовиків.

 

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07 10 2022 09:20
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