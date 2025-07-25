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США ліквідували в Сирії старшого ватажка ІДІЛ

25 липня 2025, 20:53
США ліквідували в Сирії старшого ватажка ІДІЛ
Фото: UNSPLASH
Військові також ліквідували двох дорослих синів терориста
Американські військові провели рейд у сирійській провінції Алеппо, унаслідок чого ліквідували старшого ватажка ІДІЛ Дійю Заубу Мусліх аль-Хардані.
 
Про це повідомляє  Центральне військове командування США в соцмережі X.
 
"Рано вранці в місті Ель-Баб, у провінції Алеппо, Сирія, сили Центрального командування США (CENTCOM) провели рейд, унаслідок якого ліквідували старшого ватажка ІДІЛ Дійю Заубу Мусліх аль-Гардані", - ідеться в повідомленні Центрального командування.
 
Там уточнили, що військові також ліквідували двох дорослих синів терориста - Абдаллу Зія аль-Хардані та Абду ар-Рахман Зія Зауба аль-Хардані.
 
"Ці представники ІДІЛ становили загрозу для сил США і коаліції, а також для нового сирійського уряду. На місці операції також перебували три жінки і троє дітей - ніхто з них не постраждав", - підкреслили американські військові.
 
Генерал Майкл Ерік Курилла, командувач Центрального командування ЗС США, пообіцяв, що США невпинно переслідуватимуть терористів ІДІЛ, у якій би точці світу вони не перебували.
 
"Терористи ІДІЛ не можуть почуватися в безпеці ні уві сні, ні в дії, ні в укритті", - наголосив він.

 

війна в Україніросія окупантиСША

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