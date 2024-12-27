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США лишатимуться першою економікою світу ще 15 років – CEBR

27 грудня 2024, 12:31
США лишатимуться першою економікою світу ще 15 років – CEBR
Фото: UNSPLASH
Україна зараз на 58-му місці
Сполучені Штати Америки залишаться найбільшою економікою світу щонайменше ще на 15 років.
 
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на звіт британського Центру досліджень економіки та бізнесу CEBR.
 
Економісти пов'язують оптимістичні пронози з очікуваним втіленням програми урядових витрат, що стимулюватиме економічне зростання, а також із тим, що друга економіка світу – Китай – зіткнулась з власними проблемами, які сповільнюють її розвиток.
 
Україна, яка в рейтингу CEBR знаходиться на 58-му місці, за наступні 15 років дещо покращить свою позицію – до 27-го місця в 2039-му, прогнозують аналітики.
 
З 2025 до 2029 роки українська економіка зростатиме не 4,1% щорічно, йдеться в прогнозі. З 2030 по 2039 роки аналітики прогнозують уповільнення щорічного зростання до середнього значення 3,7%.
економікаСШАвійна в Україніросія окупанти

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