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ПОЛІТИКА

США мають намір підштовхнути Зеленського до більш чіткого плану війни – Bloomberg

11 січня 2024, 08:14
США мають намір підштовхнути Зеленського до більш чіткого плану війни – Bloomberg
Салліван, ймовірно, порушить це питання під час розмови з українським лідером на форумі в Давосі.

США хочуть, щоб Україна надала конкретніший план боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Американські чиновники також продовжать наполягати на цьому найближчими тижнями.

Офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють формування нової стратегії.

За словами джерел Bloomberg, українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів. Тим часом США хочуть визначити, як найкраще спрямувати підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе.

Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

Безумовно, зусиллям Києва досягти прогресу на фронті частково перешкоджає і повільне постачання ключового обладнання, таких як ракети великої дальності і винищувачі, а деякі держави-союзники не виконують взятих на себе зобов'язань надати більше зброї та артилерійських боєприпасів.

Протягом останніх тижнів росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів за всю війну. За оцінкою одного з членів G7, президент росії владімір путін може стати ще сміливішим після того, як у березні завершиться формальний процес його переобрання на новий термін.

Українська протиповітряна оборона, зокрема, залежить від стабільних поставок від західних союзників.

США та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням розробки довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти наступного місяця.

США та Україна і раніше розходилися у поглядах на військову стратегію. Американські офіційні особи воліли б, щоб Київ зосередив минулорічний контрнаступ на концентрації зусиль з прориву російських ліній на півдні, а не розтягуванні ресурсів на ширшій лінії фронту.

Київ та деякі інші союзники вважають, що підхід України, яка працювала над виснаженням російських сил і засобів постачання, був правильним, враховуючи, що вона не мала повітряного прикриття, і їй було б важко витримати втрати, які б спричинив наступ без нього.

Запит адміністрації Байдена на допомогу Україні на 61 мільярд доларів на цей рік вже кілька місяців перебуває у глухому куті на тлі опору республіканців у Конгресі, в тому числі закликів надати більшу ясність щодо планів України продовжувати боротьбу.

"Ми повинні знати, який їхній план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога", - заявив сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.

СШАвійна в УкраїніЗеленський.

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