США мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ
Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити надання Україні снарядів із збідненим ураном.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників.
Як розповіли співрозмовники газети у понеділок, 12 червня, таке рішення ухвалили після внутрішніх дискусій у Білому домі про те, чим оснастити обіцяний Україні 31 танк Abrams.
"Високопосадовець адміністрації повідомив WSJ, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", - йдеться в матеріалі.
Пентагон виступав за те, щоб озброїти Abrams снарядами з збідненим ураном, які використовує армія США і які дуже ефективні проти російських танків, пишуть журналісти.
Хоча збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, не викликає ядерної реакції. Програма ООН з навколишнього середовища заявила в торішньому звіті, що "хімічна токсичність" металу становить найбільшу потенційну небезпеку і "може спричинити подразнення шкіри, ниркову недостатність та збільшити ризик розвитку раку".
"Бої танк проти танка, схоже, не дуже поширені в цій війні. Але тією мірою, якою це станеться, ми б хотіли, щоб українці виграли в цьому", - сказав Бостон, аналітик Rand.
У березні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 Україні пообіцяла Великобританія. Незабаром у Міноборони країни заявили, що Лондон надав Києву тисячі снарядів, у тому числі з збідненим ураном.