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ПОЛІТИКА

США мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ

13 червня 2023, 13:42
США мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ
Фото: Google
Вони будуть використовуватись для оснащення танків Abrams.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити надання Україні снарядів із збідненим ураном. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників.

Як розповіли співрозмовники газети у понеділок, 12 червня, таке рішення ухвалили після внутрішніх дискусій у Білому домі про те, чим оснастити обіцяний Україні 31 танк Abrams.

"Високопосадовець адміністрації повідомив WSJ, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Пентагон виступав за те, щоб озброїти Abrams снарядами з збідненим ураном, які використовує армія США і які дуже ефективні проти російських танків, пишуть журналісти.

Хоча збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, не викликає ядерної реакції. Програма ООН з навколишнього середовища заявила в торішньому звіті, що "хімічна токсичність" металу становить найбільшу потенційну небезпеку і "може спричинити подразнення шкіри, ниркову недостатність та збільшити ризик розвитку раку".

"Бої танк проти танка, схоже, не дуже поширені в цій війні. Але тією мірою, якою це станеться, ми б хотіли, щоб українці виграли в цьому", - сказав Бостон, аналітик Rand.

У березні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 Україні пообіцяла Великобританія. Незабаром у Міноборони країни заявили, що Лондон надав Києву тисячі снарядів, у тому числі з збідненим ураном.

СШАбоєприпасиУранснарядиAbrams

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