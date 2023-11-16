Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США мають підготуватися до ядерної війни одночасно з рф і Китаєм – звіт

16 листопада 2023, 09:39
США мають підготуватися до ядерної війни одночасно з рф і Китаєм – звіт
Фото: financialtribune.com
За словами аналітиків, у рф найбільший і найрізноманітніший ядерний арсенал у світі. москва і Пекін уже займаються розробленням зброї масового ураження, яка допоможе обійти американські системи раннього спостереження.

США і союзники мають бути готовими до протистояння одночасно з двома ядерними державами, росією і Китаєм у 2027–2035 роках. Такого висновку дійшла Комісія про стратегічну позицію Штатів, призначена Конгресом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У новому звіті аналітиків, у рф найбільший і найрізноманітніший ядерний арсенал у світі. Ба більше, вона може виробляти сотні боєголовок щороку, а її можливості — зростають. Запаси нестратегічної ядерної зброї не обмежуються жодним договором.

"У цьому аспекті у росії перевага 10 до 1 над США", — заявив під час слухань голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Роджерс.

За його словами, москва і Пекін уже займаються розробленням ядерних технологій, які допоможуть обійти американські системи раннього спостереження. Це підвищує ризик раптового ядерного удару.

У звіті Комісії також ідеться, що ймовірність великої ядерної війни залишається низькою, проте зріс ризик збройного протистояння і застосування ядерної зброї на території США.

Як розповів голова Комісії Джон Кайл, після Холодної війни США "атрофували" ядерні виробництва, тоді як рф лише нарощувала потужності.

Автори звіту вважають, що Штатам необхідно збільшити кількість стратегічних бомбардувальників B-21 і нових атомних підводних човнів класу "Колумбія". Вони заявили, що США також повинні розмістити більше тактичних ядерних комплексів у країнах Азії та Європи.

У Комісії зазначили, що стримувальні засоби США повинні демонструвати надійність союзникам і попереджати ворогів.

СШАКитайрф тероризмядерна війна

Останні матеріали

США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Політика
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 08:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється