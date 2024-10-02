США мають підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів – американський експерт

Експерт нагадує, що протягом останнього року Нетаньяху неодноразово кидав виклик зусиллям США щодо деескалації війни в Газі.

Президенту США Джо Байдену потрібні кращі стратегії, щоб владнати стосунки з союзниками. Те саме буде необхідне і наступному главі Білого дому.

Про це у своїй статті для The Guardian пише старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнегі Крістофер Чіввіс.

За його словами, нині Сполучені Штати перебувають у скрутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими "іноземними друзями": президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху. При цьому Вашингтон надає широку військову підтримку обом, навіть якщо їхні дії суперечать довгостроковим інтересам США.

Експерт нагадує, що протягом останнього року Нетаньяху неодноразово кидав виклик зусиллям США щодо деескалації війни в Газі. При цьому минулого місяця він, "можливо, навіть навмисно зривав дипломатичні зусилля США щодо припинення вогню":

"А в останні кілька днів він відмовився після того, як погодився на припинення вогню в Лівані, публічно присоромивши адміністрацію Байдена".