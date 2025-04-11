США майже повністю залежать від КНР у імпорті електроніки – Bloomberg

Понад 99% тостерів, ковдр з підігрівом, понад 90% парасольок, термосів, світлодіодних ламп та гірлянд, що імпортуються до США, надходять з Китаю

Китай є основним постачальником електроніки та деяких інших товарів у США, що може несприятливо вплинути на американських споживачів через введення взаємних мит країнами.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані Комісії з міжнародної торгівлі США за 2024 рік.

Згідно з аналізом агентства, на Китай припадає майже 90% всіх імпортованих в США ігрових приставок, більше 70% смартфонів, а також 66% ноутбуків.

Крім того, Китай повністю забезпечує США вовною борсука та інших тварин, які необхідні для виготовлення пензлів. Також понад 99% тостерів, ковдр з підігрівом, будильників, понад 90% парасольок, термосів, світлодіодних ламп та гірлянд, що імпортуються до США, надходять з Китаю.

Майже повна залежність від товарів, що виробляються в Китаї, означає, що багато американських споживачів і підприємств можуть зіткнутися з серйозними наслідками, зазначає Bloomberg. Особливо чутливою сферою є критично важливі мінерали та рідкісноземельні метали. За інформацією Bloomberg, у 2024 році китайські компанії поставили майже 80% скандію та ітрію в США.