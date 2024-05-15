США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи – Reuters

Вашингтон переймається, що RBI може спонсорувати російський ВПК/

Міністерство фінансів США попередило Raiffeisen Bank International про те, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з роботою Raiffeisen Bank у росії.

"Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо надіслав листа RBI, висловивши занепокоєння з приводу присутності RBI в рф, а також з приводу угоди на суму 1,5 млрд доларів з російським магнатом, який перебуває під санкціями", – йдеться в матеріалі.

Хоча від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, Raiffeisen відмовився через кілька днів після отримання листа, джерело повідомило, що занепокоєння Казначейства США щодо діяльності австрійського банку в росії залишається.

"Це попередження є найсильнішим на даний момент для найбільшого західного банку в рф і послідувало за багатомісячним тиском з боку Вашингтона, який вже більше року займається розслідуванням діяльності RBI. Це підкреслює глибоке розчарування Вашингтона щодо кредитора", – вказано в матеріалі.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи RBI. Зараз група Raiffeisen володіє 68,21% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку — 30%.