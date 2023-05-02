США можуть оголосити дефолт 1 червня без підвищення боргу – Reuters

Джо Байден у понеділок викликав чотирьох вищих лідерів Конгресу до Білого дому.

Через тиждень після того, як Міністерство фінансів попередило, що уряду США може не вистачати готівки для оплати рахунків до червня. Напередодні в листі до Конгресу глава Мінфіну Джанет Єллен заявила, що відомство навряд чи виконає всі платіжні зобов’язання уряду США "потенційно вже до 1 червня" без супутніх дій з боку цього законодавчого органу. Непросту ситуацію з якою зіткнувся один із ключових союзників Києва – Вашингтон.

Про це повідомляє Reuters.

Такий хід речей підвищує ризик того, що США прямують до безпрецедентного дефолту, який сколихне світову економіку, додавши нової гостроти політичним розрахункам у Вашингтоні, де демократи та республіканці готувалися до багатомісячного протистояння.

Байден зателефонував спікеру Палати представників Республіканської партії Кевіну Маккарті в Єрусалим, де той перебуває з дипломатичною поїздкою, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня. Обидва лідери не сідали за стіл переговорів для обговорення цього питання ще з лютого.

Байден також запросив лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла.

Республіканці Палати представників прийняли законопроєкт про підвищення ліміту боргу минулого тижня, який передбачає різке скорочення витрат від охорони здоров’я для незаможних верств населення і до інших не менш нагальних питань.

Байден твердо заявив, що не буде вести переговори щодо збільшення боргу, але обговорить скорочення бюджету після ухвалення нового ліміту цього боргу.

Офіційний представник Білого дому сказав, що Байден, який раніше заявляв, що взагалі не зустрічатиметься з Маккарті для обговорення ліміту боргу, на зустрічі 9 травня "підкреслить, що Конгрес повинен вжити заходів, щоб уникнути безумовного дефолту".

Новий потенційний "час X", яка враховує податкові платежі за квітень, майже не змінилася порівняно з попередньою оцінкою,опублікованою в січні, згідно з якою уряд може зіткнутися з дефіцитом готівки приблизно вже 5 червня. Але Єллен додала певний простір, зазначивши, що федеральні надходження та витрати є "за своєю суттю змінними". Фактична дата, коли Міністерство фінансів вичерпає надзвичайні заходи, "може бути на кілька тижнів пізніше, ніж ці оцінки", — написала вона.

"Неможливо з упевненістю передбачити точну дату, коли казначейство не зможе оплатити рахунки уряду", - додала Єллен.

Після того, як 19 січня відомство Єллен досягло ліміту запозичень у 31,4 трильйона доларів, вона повідомила Конгресу, що казначейство продовжуватиме виплати за боргами, федеральними виплатами та здійснюватиме інші витрати, використовуючи надзвичайні заходи управління готівкою. Одним із таких кроків, який робить Казначейство, є призупинення продажу цінних паперів, які державні та місцеві органи влади використовують для тимчасового зберігання готівки.

У 2011 році подібна боротьба за межу боргу привела країну до межі дефолту та призвела до зниження найвищого кредитного рейтингу країни. Цього разу переговори можуть бути ще складнішими, кажуть свідки протистояння 2011 року.

Боротьба за стелю боргу в США, ймовірно, триватиме ще багато років, причому програми соціального страхування та медичної допомоги становлять найбільшу категорію бюджету та, за прогнозами, різко зростатимуть у міру старіння населення.