США можуть передати Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол" - ЗМІ

У версію законопроєкту про оборонну політику США 2022 року Комітет палати представників у справах збройних сил включив поправку, яка вимагає від Пентагону подати в Конгрес звіт з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті у найближчий час

У Конгресі США до законопроєкту про оборону 2022 року включили поправку, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включаючи систему Iron Dome ("Залізний купол").

Про це йдеться у матеріалі видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"У версію законопроєкту про оборонну політику США 2022 року Комітет палати представників у справах збройних сил включив поправку, яка вимагає від Пентагону подати в Конгрес звіт з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті у найближчий час", - йдеться у матеріалі.

Поправку вніс конгресмен Скотт Франклін, її схвалили двопартійним голосуванням.

У цей час у США не так багато надлишкових батарей протиповітряної і протиракетної оборони, готових до перекидання, зауважує видання. Але серед таких є дві системи Iron Dome, які Конгрес наказав купити американській армії в 2019 році.

Армія придбала дві батареї, які в цей час готуються до введення в експлуатацію в наступному році, і щосили намагається інтегрувати їх. Однак Iron Dome не був розроблений для роботи в рамках нової армійської системи командування і управління. Ця проблема також обмежує їх використання при розгортанні за кордоном.

Внесена у законопроєкт поправка не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні. Але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем говорить багато про що, і що дві армійські батареї Iron Dome є головними кандидатами.

"З огляду на бажання і двопартійне визнання того, що необхідно зробити більше на фронті інтегрованої протиповітряної оборони для українців, і з урахуванням деяких політичних рішень адміністрації щодо України останнім часом, є бажання спробувати зробити більше, щоб допомогти їм, ніж робить команда Байдена", - сказав співрозмовник на умовах анонімності, оскільки законопроєкт все ще знаходиться на розгляді в Палаті представників.

Водночас, підкреслює видання, є питання про ефективність системи Iron Dome в Україні.

"З тактичної точки зору вона не буде ефективна на близькій відстані або на лінії зіткнення, тому що ця система буде дуже швидко збита російськими ракетними системами залпового вогню", - прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії в аналітичному центрі CNA.

"Але вона може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр на сході України", - додав він.