США можуть передати Україні ракети JASSM
Вашингтон розглядає можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM, які летять на більш як 370 км.
Про це повідомляє Politico.
Один з посадовців адміністрації Байдена сказав, що остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині опрацьовує складні деталі.
Ці ракети допоможуть українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.
Адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну, пише видання.
Цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти росії.
"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - пишуть журналісти.
За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.JASSM - американська високоточна крилата ракета класу "повітря - земля", вона розроблена компанією Lockheed Martin. Вперше була використана на початку 2000-х років. Вона моде летіти до 370 км, її точність - 2,4 метра, бойова частина - 450кг.