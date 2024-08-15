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США можуть передати Україні ракети JASSM

15 серпня 2024, 19:19
США можуть передати Україні ракети JASSM
AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile Фото: GlobalSecurity.org
Це відбувається на тлі успіхів ЗСУ на території Курської області.

Вашингтон розглядає можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM, які летять на більш як 370 км. 

Про це повідомляє Politico.

Один з посадовців адміністрації Байдена сказав, що остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині опрацьовує складні деталі. 

Ці ракети допоможуть українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.

Адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну, пише видання. 

Цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти росії.

"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - пишуть журналісти. 

За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.

JASSM - американська високоточна крилата ракета класу "повітря - земля", вона розроблена компанією Lockheed Martin. Вперше була використана на початку 2000-х років. Вона моде летіти до 370 км, її точність - 2,4 метра, бойова частина  - 450кг.
війна в УкраїніКурськJASSM

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