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США можуть почати "відстежувати" іранські танкери з нафтою в морі – Reuters

06 березня 2025, 20:31
США можуть почати
Фото: DW
Вашингтон може залучити союзників для перевірки суден, що проходять через стратегічно важливі маршрути, зокрема Малаккську протоку в Азії.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає план зупинки і перевірки іранських нафтових танкерів у міжнародних водах.
 
Про це пише Reuters.
 
Це стане частиною оновленої кампанії "максимального тиску" на Тегеран, щоб обмежити його нафтовий експорт і стримати розвиток ядерної програми.
 
Вашингтон може залучити союзників для перевірки суден, що проходять через стратегічно важливі маршрути, зокрема Малаккську протоку в Азії. Це призведе до затримки поставок нафти на нафтопереробні заводи. За словами джерел, це також може призвести до репутаційних втрат і санкцій для сторін, які беруть участь у сприянні торгівлі.
 
Планується, що операції проводитимуться в межах Ініціативи з безпеки в боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення, яку підтримують понад 100 країн. Водночас поки невідомо, чи США вже звернулися до партнерів із закликом до таких дій.
 
Енергетичний аналітик Бен Кехілл прогнозує, що ці заходи можуть скоротити експорт іранської нафти на 750 000 барелів на день у короткостроковій перспективі. Втім, за його словами, згодом Тегеран знайде способи обійти нові обмеження.
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