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ПОЛІТИКА

США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали

03 лютого 2025, 21:59
США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали
Фото: ria.ru
Трамп сказав, що в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали", і США хочуть, аби їхні вкладення були певною мірою "гарантовані".

Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Про це він сказав на пресконференції в Білому домі, заявив, що Україна готова це зробити.

"Ми говоримо з ними (Україною і рф, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали", - зазначив Трамп.

За його словами, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, як зауважив президент, має щонайменше "платити рівну суму" зі США.

"Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм своїми рідкоземельними металами", - додав Трамп.

Також Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України та росії.

"Ми досягли великого прогресу щодо росії та України", - зазначив президент США.

Рідкоземельними металами вважають групу з 17 хімічних елементів, до якої входять скандій, ітрій і 15 металів лантаноїдів: лантан, церій, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, іттербій і лютецій.

Усі ці метали мають сріблясто-білий колір і подібні хімічні властивості. Рідкоземельні елементи використовують у радіоелектроніці, приладобудуванні, атомній техніці, машинобудуванні, хімічній промисловості та в інших подібних галузях.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, такі ресурси стратегічно цінні і вони можуть посилити або Україну і демократичний світ, або росію та її союзників.

війнаДональд Трампдопомога Українірідкоземельні метали

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