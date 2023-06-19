США можуть розірвати угоду про наукову співпрацю з Китаєм – Reuters

Уряд США може переглянути її умови, або навіть відмовитись від продовження угоди.

У Білому домі тривають дискусії щодо угоди з Китаєм про співпрацю у науково-технічній галузі.

Про це повідомляє Reuters.

Прихильники продовження документа переконані, що у разі його розриву призупиниться академічна та комерційна співпраця. Противники вважають, що взаємодія конкуруючих країн у цій галузі не має сенсу.



Ряд урядовців схиляються до перегляду умов угоди. Зокрема, пропонується домовитися про гарантії безпеки, пов'язані з промисловим шпигунством, а також про взаємний обмін даними.

Угода про наукове співробітництво між двома країнами була підписана у 1979 році. Того ж року Китай та США встановили дипломатичні відносини. З того часу договір продовжувався кожні п'ять років.