США можуть скасувати візи для ще трьох країн Європи
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.
"У нас є чотири кандидати: Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія. Ми дуже зосереджені на програмі", - сказав Майоркас у вівторок на заході туристичної індустрії.
У вересні Сполучені Штати додали Хорватію до програми скасування віз. Генеральний директор Travel Association Роджер Доу сказав у вівторок, що скасування віз для хорватів додасть 100 мільйонів доларів економіці США.
"Щоразу, коли ви додаєте одну з цих країн, подорожі "злітають", - сказав Доу.
У лютому Майоркас розмовляв з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, і обоє "висловили постійну зацікавленість у роботі з Болгарією, Хорватією, Кіпром та Румунією, щоб задовольнити вимоги для програми скасування віз".
Для участі у програмі країна має відповідати вимогам, пов'язаним із контртероризмом, правоохоронними органами, імміграційним контролем, безпекою документів та прикордонним управлінням. Нині у програмі США - 40 країн.
Нагадаємо, що адміністрація Байдена оголосила, що розпочалася реєстрація на програму отримання віз для іммігрантів на 2023 рік
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