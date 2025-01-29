США можуть укласти угоду щодо "поділу світу" з рф і Китаєм
29 січня 2025, 20:05
Це може нагадувати "нову Ялту", угоду між Рузвельтом, Сталіним і Черчилем.
Ситуація у світі залежатиме від рішень світових лідерів - зокрема це стосується президента США Дональда Трампа, кремлівського диктатора путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це пише екс-головред Handelsblatt Global, автор The Economist і оглядач Bloomberg Андреас Клут у своєму матеріалі.
Якщо "зазирнути до них у голову" й оцінити ідеї, які там циркулюють, можна виявити не стільки зіткнення ідеологій, скільки спільний склад мислення, ідеться у матеріалі.
путін і Сі Цзіньпін, за його словами, сподіваються, що з Трампом вдасться укласти угоду з розподілу світу на сфери впливу - щось на кшталт того, що сталося під час "Ялтинської конференції" 1945 року між 32-м президентом США Франкліном Рузвельтом, лідером СРСР Йосипом Сталіним і британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчилем.
Тоді Рузвельт сподівався, що Сталін схвалить новий порядок, який забороняє імперіалістичну агресію, і погодиться на створення організації, яка називатиметься Організація Об'єднаних Націй (ООН). Він цього домігся, але тільки на папері.
За фактом він і Черчілль погодилися на угоду, в результаті якої Сталін підпорядкував собі Центральну і Східну Європу.
Якщо Трамп укладе якусь угоду з китайським і російським лідерами - це буде виглядати, як пакт між імперіалістами, заснований не на якихось піднесених ідеях, а на простому принципі "правий той, у кого сила", де примус вважається нормою.
Якщо вони не домовляться про розподіл видобутку, це може призвести до війни між цими країнами. Але в будь-якому разі це прирече на загибель малі країни, що опинилися між ними.