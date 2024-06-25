США можуть відправити військових підрядників до України – CNN

Американці можуть допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців.

США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року та категорично виключали військову присутність на українській території від того часу.

Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.