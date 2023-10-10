США можуть виділити Україні й Ізраїлю спільний пакет фінансової допомоги – WP

Білий дім розглядає можливість долучити допомогу Україні до пакета допомоги для Ізраїлю.

Про це повідомило видання Washington Post з посиланням на слова кількох людей, обізнаних з обговореннями.

За словами співрозмовників, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зв’язування двох запитів на допомогу може змусити деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

За даними видання, остаточного рішення про те, чи пов’язувати ці запити, ще не ухвалили. Речник Білого дому Джон Кірбі відмовився сказати, чи об’єднуватимуть ці два пакети, але заявив, що обидва є важливими.

Один із офіційних посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "заважає ультраправим", які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але рішуче підтримують допомогу Ізраїлю.

Проблемою для затвердження такого спільного пакета допомоги є також "турбулентність у Палаті представників", зазначили у WP. Річ у тім, що затверджувати закони щодо фінансової й військової допомоги іншим державам має спікер. Але після відставки Кевіна Маккартні Палата залишилася без спікера, тож спершу треба обрати нового кандидата.

Найвищі посадовці адміністрації Джо Байдена повідомили лідерам Палати представників і Сенату, а також членам ключових комітетів, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу. За словами джерел WP, цей запит може надійти вже наступного тижня, тобто 16-22 жовтня.

Демократичні та республіканські законодавці висловили повну підтримку Ізраїлю після нападу та пообіцяли, що США "підтримуватимуть одного зі своїх найближчих союзників".

Як зауважили в Washington Post, хоча надання військової й економічної допомоги Україні призвело до розколу Республіканської партії, у партії майже одностайно підтримують допомогу Ізраїлю.

Представники Білого дому та деякі проукраїнські законодавці вважають, що зв’язування двох запитів на допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Але цей план може зіткнутися з перешкодами. Конгресменка Еліз Стефанік вважає, що є достатньо голосів для ухвалення окремого пакету допомоги для Ізраїлю.