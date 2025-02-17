США можуть вивести частину своїх військ із Європи, вважають у НАТО

Голова Військового комітету Альянсу повідомив про "певні зобов’язання США в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО, однак, ймовірно, можуть вивести частину своїх військ із Європи.

Про це повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, пише Bloomberg.

За даними видання, із такою заявою Драгоне виступив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, де європейські лідери обговорювали нову політику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо безпеки Європи.

Зазначається, що Драгоне, зокрема, сказав про "виведення деяких із 100 000 військ, дислокованих у Європі" у зв’язку з "певними зобов’язаннями, які Сполучені Штати мають далеко звідси, у Індо-Тихоокеанському регіоні". Утім, він підкреслив, що не думає, "що з Європи буде виведено велику кількість американців".

Водночас Міністерство оборони США не відповіло виданню на запит щодо цього.

Також Драгоне на конференції закликав європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону, "визнаючи, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно посилити свою військову силу".

Він наголосив, що у відповідь на будь-яке згортання американської військової сили в Європі військові в регіоні повинні бути в змозі оперативно заповнити прогалину, йдеться у матеріалі.